В Японии вступил в силу запрет на экспорт товаров в РФ

В Японии в пятницу вступили в силу санкции, введенные в связи с утвержденным 26 сентября решением правительства об установлении запрета на поставки в РФ товаров, имеющих отношение к производству химического оружия.

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В список товаров вошли 73 вида химических веществ, включая хлор, метанол, ацетон, этилен и гипохлорит натрия. Кроме того, запрещен экспорт 16 видов химического оборудования, таких как центрифуги, теплообменники и конденсаторы.

Японские власти ранее утвердили несколько наборов ограничительных мер в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины. Под индивидуальные санкции подпали в общей сложности более 700 человек из России, Белоруссии, Донецкой и Луганской народных республик, а также свыше 200 российских и белорусских компаний и организаций. Помимо этого, Япония заморозила активы банка "Открытие", Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка "Россия", Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ, Сбербанка и Альфа-банка, а также порядка 40 российских организаций и компаний.