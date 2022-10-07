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46 минут назад

В Японии вступил в силу запрет на экспорт товаров в РФ, связанных с химоружием

ТАССиещё 1

В Японии в пятницу вступили в силу санкции, введенные в связи с утвержденным 26 сентября решением правительства об установлении запрета на поставки в РФ товаров, имеющих отношение к производству химического оружия.

В Японии вступил в силу запрет на экспорт товаров в РФ
Фото: ТАССТАСС

В список товаров вошли 73 вида химических веществ, включая хлор, метанол, ацетон, этилен и гипохлорит натрия. Кроме того, запрещен экспорт 16 видов химического оборудования, таких как центрифуги, теплообменники и конденсаторы.

Японские власти ранее утвердили несколько наборов ограничительных мер в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины. Под индивидуальные санкции подпали в общей сложности более 700 человек из России, Белоруссии, Донецкой и Луганской народных республик, а также свыше 200 российских и белорусских компаний и организаций. Помимо этого, Япония заморозила активы банка "Открытие", Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка "Россия", Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ, Сбербанка и Альфа-банка, а также порядка 40 российских организаций и компаний.

В списке запрещенных к экспорту товаров и технологий оказались более 400 наименований, среди которых полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, средства связи, продукция военного назначения, включая оружие, программное обеспечение, нефтеперерабатывающее оборудование, грузовая техника, самосвалы, бульдозеры, железнодорожные локомотивы, обрабатывающие станки и другое электрическое оборудование, используемое в промышленности. Кроме того, введен запрет на поставки в Россию предметов роскоши, включая автомобили стоимостью более 6 млн иен (около $49 тыс.), а также запрет на импорт золота из РФ.

В мире,Акционерный банк "Россия",Новикомбанк,Совкомбанк,ФК Открытие,Альфа-банк,Банк ВТБ,Промсвязьбанк,Сбербанк России,
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