Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил в статье для издания 19FortyFive, что США заинтересованы в такой России, которая могла бы войти в НАТО.

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По его словам, стратегической целью Вашингтона является Россия, близкая к Западу.

«Очевидная стратегическая цель Вашингтона — близкая к Западу Россия, подходящий кандидат в НАТО, на что мы и надеялись после распада Советского Союза», — поделился Болтон.

Экс-советник добавил, что желаемым результатом для США в России была бы «власть переходного периода, которая соблюдает нейтралитет, пока формируется новая конституция».