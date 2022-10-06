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26 минут назад

Экс-советник Белого дома заявил, что США нужна такая Россия, которая могла бы войти в НАТО

Газета.Ruиещё 4

Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил в статье для издания 19FortyFive, что США заинтересованы в такой России, которая могла бы войти в НАТО.

Экс-советник Белого дома: США нужна такая Россия, которая могла бы войти в НАТО
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, стратегической целью Вашингтона является Россия, близкая к Западу.

«Очевидная стратегическая цель Вашингтона — близкая к Западу Россия, подходящий кандидат в НАТО, на что мы и надеялись после распада Советского Союза», — поделился Болтон.

Экс-советник добавил, что желаемым результатом для США в России была бы «власть переходного периода, которая соблюдает нейтралитет, пока формируется новая конституция».

Ранее Болтон говорил, что Россия может использовать тактическое ядерное оружие на поле боя на Украине. По его словам, трудности российской стороны в военном плане делают применение тактического ядерного оружия «более вероятным».

В мире,Джон Болтон,НАТО,
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