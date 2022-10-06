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1 час назад

Турция впервые за четыре года назначила посла в Израиле

Газета.Ruиещё 2

Турция впервые после четырехлетнего перерыва назначила своего посла в Израиле, следует из указа, подписанного турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

Турция впервые за четыре года назначила посла в Израиле
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Турецкую дипмиссию в Израиле возглавил Шакир Озкан Торунлар. В 2010–2013 годах он занимал должность генконсула в Иерусалиме.

Указ президента Турции вступает в силу после его публикации в официальном правительственном вестнике Resmо Gazete.

Правительство Израиля 2 октября утвердило назначение своего посла в Турции. Руководителем дипломатической миссии в Анкаре стала Ирит Лиллиан. До этого назначения она занимала должность временного поверенного в делах Израиля в Турции.

Ранее «Еврейское телеграфное агентство» утверждало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил нескольким высокопоставленным представителям еврейской общины в США о намерении посетить Израиль. При этом дата предполагаемого визита озвучена не была.

В мире,Реджеп Эрдоган,
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