В Сирии после высадки десанта США начались боестолкновения

В Сирии в районе города Камышлы после высадки десанта США начались боевые столкновения, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

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По его словам, США утверждают, что десант высадился с целью ликвидации одного из членов террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России)*.

«Но в итоге они убили обычного пастуха», — считает источник.

Он отметил, что американские военные также похитили нескольких членов сирийской армии.

Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили объекты террористов из «ан-Нусры» (организация запрещена в России) и 13 боевиков.

До этого в центре заявили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России в Сирии ликвидировали лидера запрещенного в РФ террористического формирования «Катиба Таухид валь-Джихад» Сирожиддина Мухтарова.