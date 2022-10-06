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1 час назад

Источник: в Сирии после высадки десанта США начались боевые столкновения

Газета.Ru

В Сирии в районе города Камышлы после высадки десанта США начались боевые столкновения, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

В Сирии после высадки десанта США начались боестолкновения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, США утверждают, что десант высадился с целью ликвидации одного из членов террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России)*.

«Но в итоге они убили обычного пастуха», — считает источник.

Он отметил, что американские военные также похитили нескольких членов сирийской армии.

Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили объекты террористов из «ан-Нусры» (организация запрещена в России) и 13 боевиков.

До этого в центре заявили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России в Сирии ликвидировали лидера запрещенного в РФ террористического формирования «Катиба Таухид валь-Джихад» Сирожиддина Мухтарова.

По словам Егорова, ВКС также уничтожили более двадцати высокопоставленных членов запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра», которые, подчеркнул генерал-майор, были ответственными «за боевую и диверсионную подготовку боевиков», а также за «организацию финансовой и административной деятельности группировки».

В мире,Армия,Олег Егоров,Катиба таухид валь-джихад,Джебхат ан-Нусра,Исламское государство,
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