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39 минут назад

Шольц заявил, что ЕС обсудит, как ограничить последствия ситуации на Украине

Газета.Ru

Лидеры стран Евросоюза планируют поднять вопрос в Праге, каким образом ограничить последствия ситуации на Украине, рассказал немецкий канцлер Олаф Шольц. Об этом сообщает ТАСС.

Шольц: ЕС обсудит, как ограничить последствия ситуации на Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Шольц намерен также обсудить снижение порога цена на энергоносители.

«Для нас важную роль будет играть то, как мы можем ограничить последствия этого нападения для мирового сообщества», — сказал канцлер ФРГ.

Также политик добавил, что вопрос по ситуации с Украиной затрагивать 6 и 7 октября.

«Но, разумеется, будет также обсуждаться вопрос, как можно обеспечить безопасность энергоснабжения для всех стран и резко снизить цены на энергоносители», — пояснил Шольц.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Путин,ЕС,
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