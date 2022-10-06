Шольц: ЕС обсудит, как ограничить последствия ситуации на Украине

Лидеры стран Евросоюза планируют поднять вопрос в Праге, каким образом ограничить последствия ситуации на Украине, рассказал немецкий канцлер Олаф Шольц. Об этом сообщает ТАСС.
Шольц намерен также обсудить снижение порога цена на энергоносители.
«Для нас важную роль будет играть то, как мы можем ограничить последствия этого нападения для мирового сообщества», — сказал канцлер ФРГ.
Также политик добавил, что вопрос по ситуации с Украиной затрагивать 6 и 7 октября.
«Но, разумеется, будет также обсуждаться вопрос, как можно обеспечить безопасность энергоснабжения для всех стран и резко снизить цены на энергоносители», — пояснил Шольц.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.