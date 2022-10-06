В Мексике преступники застрелили мэра

На юге Мексики в городе Сан-Мигель-Тотолапан преступники обстреляли здание мэрии. Об этом сообщает издание ABC.

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В результате происшествия были убиты мэр города Конрадо Мендоса и его отец, бывший градоначальник, а также еще 16 человек. Двое получили ранения.

Сан-Мигель-Тотолапан — отдаленный поселок в Тьерра-Кальенте, расположенный в одном из самых конфликтных районов Мексики, оспариваемом несколькими бандами наркоторговцев.

В издании добавили, что нападения на государственных чиновников в Мексике не редкость. Они происходят в то время, когда идет острая дискуссия по стратегии безопасности президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Глава государства возложил огромную ответственность на вооруженные силы, а не на гражданскую полицию, за сдерживание неизменно высокого уровня насилия в Мексике.