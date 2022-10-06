Обзор иноСМИ: кто оплатит счет за помощь США и немецкие мэры «на грани»

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Трасс стала героиней мемов

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Мемы, изображающие Лиз Трасс в горящем доме, на тонущем корабле и перед продовольственным банком, появились в соцсетях после того, как она произнесла свою первую речь в качестве лидера тори. Внимание на это обратил таблоид Daily Mail.

Премьер-министр «отмахнулась от протестов и распрей» в стране, пообещав начать «новую эру» для Британии и надеясь «немного ослабить давление, с которым она сталкивается как внутри своей партии, так и в глазах общественности». Однако в ответ ее «безжалостно высмеяли в интернете». «Политический совет… Не стойте на фоне синего экрана, если ваша страна в разгаре крушения», - написали графические дизайнеры лейбористской партии.

Зеленского и Байдена призвали потратить российские деньги на Украину

После более чем семи месяцев конфликта и миллиардов долларов американской помощи стоит задать вопрос, может ли Америка продолжать поддержку Украины, пишет в своей статье для The Hill Кит Нотон. Он проанализировал проведенные в США соцопросы и пришел к выводу, что на фоне роста цен на газ и инфляции 58 процентов населения выступят против поддержки Украины.

По мнению Нотона, глава Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден могли бы довольно легко справиться с этой проблемой, «прямо заявив, что России придется оплачивать счет за американскую военную помощь». США и другие западные страны заморозили сотни миллиардов долларов российского Центрального банка. Кроме того, они арестовали личные активы лиц, находящихся под санкциями. Эти деньги Нотон призвал отдать Украине. Он подчеркнул, что по мере того, как счета накапливаются, а конфликт затягивается, американское общество будет испытывать все меньше энтузиазма и Украине начнет получать меньше денег.

Немецкие мэры «загнаны в угол» из-за украинских беженцев

Главе МВД Германии Нэнси Фрезер направили письмо с просьбой о помощи, подписанное мэрами 23 немецких муниципалитетов. Как пишет Süddeutsche Zeitung, мэры заявили, что исчерпали все возможности помощи украинским беженцам.

По данным федерального МВД, в конце сентября количество украинских беженцев в стране достигло отметки в 1 001 867 человек. Возможности их размещения уже исчерпаны, но беженцы все еще прибывают. Мэры заявили, что муниципалитеты загнаны в угол и находятся «на грани». Они попросили Фрезер «не оставлять их под дождем».

Кризис с картами «Мир» ударил по Аланье

После того, как турецкие банки из-за угрозы санкций перестали принимать карты российской системы «Мир», туристический сектор, а также средние и мелкие торговцы в Аланье столкнулись с серьезными проблемами, пишет YeniAlanya.

Глава палаты отельеров Аланьи Гусейн Дегирменчи подчеркнул, что использование карт «Мир» в регионе было эффективным для туризма. Теперь россиянам, находящимся в Аланье, приходится идти в почтовые отделения за денежными переводами и там выстраиваются длинные очереди. Он призвал решить эту проблему как можно скорее, чтобы облегчить жизнь россиянам и вернуть доход местному бизнесу. Одним из вариантов решения вопроса является использование турецкой платежной системы Troy, отмечает YeniAlanya.

«Байден выглядит полным дураком»

Ведущая Fox News Жанин Пирро заявила, что президент США Джо Байден выглядит «полным дураком» после решения ОПЕК+ сократить нефтедобычу. Она напомнила, что всего несколько назад Байден ездил на Ближний Восток и пытался решить вопрос с ценами, «умоляя дать больше нефти» и «подлизываясь к саудитам».