В ЕС назвали препятствие для вступления Украины в НАТО

Просьба президента Украины Владимира Зеленского о скорейшем принятии его страны в НАТО является «политическим демаршем», так как совершенно невыполнима в условиях военных действий. Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон, пишет ТАСС.
После проведения референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Зеленский попросил принять Украину в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на это заявил, что каждая демократия в Европе имеет право подать заявку в альянс, его двери открыты. Однако решение о членстве новой страны должны единогласно одобрить все страны НАТО.
По словам Тьерри Бретона, вопрос о вступлении в НАТО «не может ставиться в период военных действий на территории страны».
«А на Украине идут военные действия, и трудно сказать, когда они закончатся», - заметил Бретон в эфире французского телеканала BFM.
Еврокомиссар уверен, что заявление Зеленского - это «символический политический демарш». «Такой шаг не может осуществиться в период, когда в стране идут военные действия», - констатировал он.
Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что заявку Украины в НАТО публично поддержали уже 11 стран: Канада, Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Хорватия, Черногория и Северная Македония. При этом помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал «несвоевременным» проведение процедуры принятия Украины в НАТО.