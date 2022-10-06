В ЕС назвали препятствие для вступления Украины в НАТО

Просьба президента Украины Владимира Зеленского о скорейшем принятии его страны в НАТО является «политическим демаршем», так как совершенно невыполнима в условиях военных действий. Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон, пишет ТАСС.

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После проведения референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Зеленский попросил принять Украину в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на это заявил, что каждая демократия в Европе имеет право подать заявку в альянс, его двери открыты. Однако решение о членстве новой страны должны единогласно одобрить все страны НАТО.

По словам Тьерри Бретона, вопрос о вступлении в НАТО «не может ставиться в период военных действий на территории страны».

«А на Украине идут военные действия, и трудно сказать, когда они закончатся», - заметил Бретон в эфире французского телеканала BFM.

Еврокомиссар уверен, что заявление Зеленского - это «символический политический демарш». «Такой шаг не может осуществиться в период, когда в стране идут военные действия», - констатировал он.