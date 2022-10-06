Еврокомиссар назвал препятствие для вступления Украины в НАТО

Еврокомиссар по внутреннему рынку Европейского союза Тьерри Бретон заявил, что для вступления в НАТО Украине необходимо перестать быть «воюющей страной». Об этом он сказал в эфире французского телеканала BFM.

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Парламентарий уточнил: вопрос о вступлении в Североатлантический альянс не может ставиться в период военных действий на территории государства.

«А на Украине идут военные действия, и трудно сказать, когда они закончатся», — сказал Бретон.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

4 октября заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил во время брифинга, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Киева о вступлении в Североатлантический альянс.