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53 минуты назад

Еврокомиссар Бретон: Украина не может вступить в НАТО, пока на ее территории ведутся бои

Газета.Ru

Еврокомиссар по внутреннему рынку Европейского союза Тьерри Бретон заявил, что для вступления в НАТО Украине необходимо перестать быть «воюющей страной». Об этом он сказал в эфире французского телеканала BFM.

Еврокомиссар назвал препятствие для вступления Украины в НАТО
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Парламентарий уточнил: вопрос о вступлении в Североатлантический альянс не может ставиться в период военных действий на территории государства.

«А на Украине идут военные действия, и трудно сказать, когда они закончатся», — сказал Бретон.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

4 октября заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил во время брифинга, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Киева о вступлении в Североатлантический альянс.

Накануне глава офиса Зеленского заявил, что вступление Украины в НАТО поддержали 11 стран альянса.

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