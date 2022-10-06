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10 минут назад

В Германии попросили помощи из-за украинских беженцев

Мария Иванова

Более 20 мэров немецких муниципалитетов обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с письмом, в котором заявили, что исчерпали все возможности помощи украинским беженцам. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

В Германии попросили помощи из-за украинских беженцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В письме 23 мэров отмечается, что муниципалитеты находятся в «крайне опасном положении».

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Прежде всего, большое количество беженцев ложится бременем на иммиграционные власти муниципалитетов. Возможности размещения беженцев у них уже исчерпаны, но людей прибывает все больше и больше.

«Муниципалитеты загнаны в угол, мы подошли к опасной черте. Пожалуйста, не оставляйте нас под дождем, мы рассчитываем на ваше понимание и поддержку!» - призвали мэры.

Süddeutsche Zeitung назвала письмо «необычным шагом».

По данным федерального МВД, количество беженцев из Украины в конце сентября вновь превысило миллионную отметку, зафиксировано было 1 001 867 человек. За зиму их может стать еще больше - в зависимости от хода конфликта и ситуации со снабжением Украины.

Президент Ассоциации немецких городов и мэр Мюнстера Маркус Леве заявил, что федеральное правительство и правительства земель должны будут «наконец-то профинансировать помощь в полном объеме и, как было обещано в апреле, скорректировать свои средства с учетом большого числа беженцев».

По данным верховного комиссариата ООН по делам беженцев, с 24 февраля Украину покинули более 7,6 миллиона человек.

Большинство из них пересекли границу Украины с Польшей. Хотя далеко не все остались в стране, по данным Союза польских метрополий, из-за притока беженцев население некоторых польских городов выросло на 50 процентов.

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