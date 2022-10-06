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1 час назад

Великобритания, Ирландия и ЕС возобновят переговоры о положениях Brexit по Северной Ирландии

Газета.Ru

Великобритания, Ирландия и Евросоюз 6 октября возобновят переговоры по разрешению длительного спора о том, как должно применяться соглашение о Brexit для Северной Ирландии. Об этом заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни. Его слова приводит Euractiv.

Страны и ЕС возобновят переговоры о положениях Brexit по Северной Ирландии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Евросоюз продемонстрировал готовность к компромиссам и реагирование на обоснованные волнения из Северной Ирландии. Остается увидеть, готово ли новое британское правительство к компромиссам для того, чтобы достичь договоренности», — сказал Ковни.

13 июня британское правительство представило законопроект, в одностороннем порядке пересматривающий положения так называемого североирландского протокола в рамках соглашения о Brexit. Согласно протоколу о Северной Ирландии, регион подчиняется ряду правил Евросоюза, а между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании устанавливалась таможенная граница, чтобы предотвратить появление «черного хода» для товаров на единый рынок ЕС. Североирландские юнионисты и ряд британских политиков утверждают, что наличие таможенной границы ослабляет связи между странами.

Референдум о выходе Великобритании из Европейского союза состоялся в 2016 году. Сторонники Brexit одержали победу на референдуме с 51,9% голосов, против выступили 48,1%. В разных частях королевства итоги голосования различались: жители Шотландии и Северной Ирландии высказались преимущественно против выхода, а в Англии (кроме Лондона) и Уэльсе поддержали Brexit.

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