«Вы писали о России, что она делает то да се. Но на самом деле, когда ваш материал вышел, никто из России не говорил со мной, и я ни с кем из России не общался. Потом вы снова написали, что Саудовская Аравия и Россия — бла-бла-бла — пытаются договориться о цене [за баррель нефти] в $100. Но это неправда», - заметил он.