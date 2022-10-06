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23 минуты назад

Пока вы спали: Ответ России Пентагону на угрозы ударов по Крыму и давление США на Бразилию

Алиса Селезнёва

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Посол России заявил об американском давлении на Бразилию

Видео дня

США оказывают давление на Бразилию, добиваясь присоединения страны к антироссийским санкциям. Об этом рассказал РИА Новости посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.

Он отметил, что российские власти прекрасно это видят, при этом «пока никакого эффекта США не добились».

Министр Саудовской Аравии отказался отвечать на вопросы Reuters

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель-Азиз бен Сальман на пресс-конференции ОПЕК+ отказался отвечать на вопросы журналиста Reuters, обвинив издание во лжи. Видеозапись разговора приводит RT. https://t.me/rt_russian/130809

«Вы писали о России, что она делает то да се. Но на самом деле, когда ваш материал вышел, никто из России не говорил со мной, и я ни с кем из России не общался. Потом вы снова написали, что Саудовская Аравия и Россия — бла-бла-бла — пытаются договориться о цене [за баррель нефти] в $100. Но это неправда», - заметил он.

Экономист рассказал о последствиях присоединения к России новых регионов

Вхождение в состав России новых регионов и их восстановление потребует ощутимых вложений на первом этапе, однако новые проекты и создание рабочих мест благотворно скажутся на российской экономике и будут способствовать укреплению рубля. Об этом в интервью радио Sputnik заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«На поверхностный взгляд это может выглядеть как прямые затраты российского бюджета на строительство домов и предприятий, но на самом деле это будут инвестиции. Все восстановленные объекты дадут в последующем определенную отдачу. (…) То есть мы не вычитаем деньги из национальной экономики, а вкладываем их», - заметил эксперт.

Посол России предостерег Пентагон от ударов по Крыму

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на заявление заместителя помощника министра обороны США Лоры Купер о том, что поставляемое Украине оружие способно поражать цели в Крыму. Его слова приводит РИА Новости.

«Твердо убежден, что мы будем защищать наш Крым и новые территории как неотъемлемую часть нашей страны. В этом наши действия будут непреклонны», - заверил дипломат.

Маск: на востоке Украины предпочитают Россию

Американский бизнесмен Илон Маск ответил раскритиковавшему его план мирного урегулирования сенатору Линдси Грэму, обратив его внимание на то, что большинство жителей восточной части Украины отдают предпочтение России, и призвав уважать волю народа. Об этом он рассказал в Twitter.

«Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных регионах страны большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию», - заметил он.

В мире,Илон Маск,Линдси Грэм,Михаил Беляев,Анатолий Антонов,Пентагон,
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