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США оказывают давление на Бразилию, добиваясь присоединения страны к антироссийским санкциям. Об этом рассказал РИА Новости посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.
Он отметил, что российские власти прекрасно это видят, при этом «пока никакого эффекта США не добились».
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель-Азиз бен Сальман на пресс-конференции ОПЕК+ отказался отвечать на вопросы журналиста Reuters, обвинив издание во лжи. Видеозапись разговора приводит RT. https://t.me/rt_russian/130809
«Вы писали о России, что она делает то да се. Но на самом деле, когда ваш материал вышел, никто из России не говорил со мной, и я ни с кем из России не общался. Потом вы снова написали, что Саудовская Аравия и Россия — бла-бла-бла — пытаются договориться о цене [за баррель нефти] в $100. Но это неправда», - заметил он.
Вхождение в состав России новых регионов и их восстановление потребует ощутимых вложений на первом этапе, однако новые проекты и создание рабочих мест благотворно скажутся на российской экономике и будут способствовать укреплению рубля. Об этом в интервью радио Sputnik заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев.
«На поверхностный взгляд это может выглядеть как прямые затраты российского бюджета на строительство домов и предприятий, но на самом деле это будут инвестиции. Все восстановленные объекты дадут в последующем определенную отдачу. (…) То есть мы не вычитаем деньги из национальной экономики, а вкладываем их», - заметил эксперт.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на заявление заместителя помощника министра обороны США Лоры Купер о том, что поставляемое Украине оружие способно поражать цели в Крыму. Его слова приводит РИА Новости.
«Твердо убежден, что мы будем защищать наш Крым и новые территории как неотъемлемую часть нашей страны. В этом наши действия будут непреклонны», - заверил дипломат.
Американский бизнесмен Илон Маск ответил раскритиковавшему его план мирного урегулирования сенатору Линдси Грэму, обратив его внимание на то, что большинство жителей восточной части Украины отдают предпочтение России, и призвав уважать волю народа. Об этом он рассказал в Twitter.
«Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных регионах страны большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию», - заметил он.