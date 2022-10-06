Маск сделал новое заявление по Украине

Американский бизнесмен Илон Маск ответил в своем аккаунте в Twitter на критику сенатора Линдси Грэма, обратив внимание на то, что большинство жителей восточной части Украины отдают предпочтение России.

Ранее Маск предложил свой способ урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Крым должен окончательно войти в состав России, как это было «с 1738 года и до ошибки» лидера СССР Никиты Хрущева. Кроме того, он предложил Киеву закрепить за страной нейтральный статус, а также обеспечивать водоснабжение Крыма.

Взамен на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области должны пройти повторные референдумы под наблюдением ООН. Если жители на них выскажутся против вхождения в состав РФ, Москва должна будет прекратить спецоперацию и вывести войска.

В свою очередь сенатор Грэм предположил, что Маску необходимо объяснить «факты российского вторжения на Украину.

«Если вы считаете, что воля народа имеет значение, то должны в любом конфликтном регионе поддерживать волю тех, кто там живет. Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных регионах страны большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию», — ответил на это бизнесмен.