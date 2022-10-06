В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
1 час назад

Маск сделал новое заявление по Украине

Алиса Селезнёва

Американский бизнесмен Илон Маск ответил в своем аккаунте в Twitter на критику сенатора Линдси Грэма, обратив внимание на то, что большинство жителей восточной части Украины отдают предпочтение России.

Ранее Маск предложил свой способ урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Крым должен окончательно войти в состав России, как это было «с 1738 года и до ошибки» лидера СССР Никиты Хрущева. Кроме того, он предложил Киеву закрепить за страной нейтральный статус, а также обеспечивать водоснабжение Крыма.

Илон Маск назвал Крым российским

Взамен на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области должны пройти повторные референдумы под наблюдением ООН. Если жители на них выскажутся против вхождения в состав РФ, Москва должна будет прекратить спецоперацию и вывести войска.

В свою очередь сенатор Грэм предположил, что Маску необходимо объяснить «факты российского вторжения на Украину.

«Если вы считаете, что воля народа имеет значение, то должны в любом конфликтном регионе поддерживать волю тех, кто там живет. Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных регионах страны большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию», — ответил на это бизнесмен.

Ранее на Маска обрушился шквал критики со стороны украинцев. В частности, экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил уверенность, что теперь ни один украинец никогда не купит электромобили, которые производит компания бизнесмена. А президент страны Владимир Зеленский запустил опрос, в котором предложил выбрать, на чьей стороне находится Маск — Украины или России. Все это произошло, несмотря на то, что еще в самом начале конфликта именно Маск вызвался оказать стране помощь с интернетом, подключив их к сервису Starlink.

В мире,Видео,Андрей Мельник,Илон Маск,Линдси Грэм,Владимир Зеленский,ООН,
44
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители