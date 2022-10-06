В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
16 минут назад

Правящая партия Казахстана выдвинула Токаева в президенты

Мария Иванова

Члены «Аманат», правящей партии Казахстана, единогласно выдвинули действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата в президенты. Об этом сообщает Vlast.kz.

Правящая партия Казахстана выдвинула Токаева в президенты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Председатель партии Ерлан Кошанов предложил поддержать кандидатуру Токаева на XXIV внеочередном съезде.

«Главный результат реформ, которые сейчас происходят, - это наше единство, сплоченность. Мы должны с достоинством перед народом и страной реализовать все наши планы и программы. И для этого нам нужен верный руководитель, смелый лидер, и предлагаю кандидатуру нашего президента Касым-Жомарта Токаева», - заявил Кошанов.

Он отметил, что Казахстану нужен кандидат, в которого верят люди, и сейчас это Токаев. По его словам, с действующим президентом страна преодолела много кризисов, в том числе пандемию, и он не дал Казахстану «погрузиться в хаос».

Россияне начали покидать Казахстан

Члены партии поддержали выдвижение Токаева единогласно.

Выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября. Ранее три общественных объединения - Национальная сеть волонтеров, молодежное объединение Qazaqstan Team и Гражданский альянс Казахстана – выступили за выдвижение Токаева.

Сам политик говорил, что планирует пойти на выборы не от какой-то конкретной организации, а от «широкой коалиции общественно-политических сил». Это, по его мнению, подтвердит «принцип равноудаленности» президента от различных политических сил.

До этого Токаев подписал поправки к Конституции, согласно которым президентский срок в стране вырастет с пяти до семи лет, но никто не сможет быть президентом больше одного срока. После этого он предложил провести внеочередные выборы.

В мире,Ерлан Кошанов,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители