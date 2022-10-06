США попытались настроить Бразилию против Путина

США пытаются убедить власти Бразилии ввести санкции против России. Об этом сообщил посол России в Бразилии Алексей Лабецкий, передает РИА Новости.

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Ему задали вопрос о том, оказывают ли США давление на руководство страны, и он ответил утвердительно.

«Безусловно. Мы это прекрасно видим», — сказал посол.

Лабецкий отметил, что Запад все еще пытается убедить правительство Бразилии в необходимости ввода ограничений против Москвы. Он добавил, что эти усилия пока не увенчались успехом.

Агентство напоминает, что после начала боевых действий на территории Украины президент Жаир Болсонару заявил, что Бразилия не проголосует за резолюцию ООН, которая осуждает действия главы российского государства Владимира Путина. Он также отказался вводить ограничения против РФ. Позже Болсонару выразил мнение, что западные санкции не дали нужного результата.