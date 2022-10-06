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46 минут назад

США попытались настроить Бразилию против Путина

Елена Прошина

США пытаются убедить власти Бразилии ввести санкции против России. Об этом сообщил посол России в Бразилии Алексей Лабецкий, передает РИА Новости.

США попытались настроить Бразилию против Путина
Фото: ТАССТАСС

Ему задали вопрос о том, оказывают ли США давление на руководство страны, и он ответил утвердительно.

«Безусловно. Мы это прекрасно видим», — сказал посол.

Лабецкий отметил, что Запад все еще пытается убедить правительство Бразилии в необходимости ввода ограничений против Москвы. Он добавил, что эти усилия пока не увенчались успехом.

Агентство напоминает, что после начала боевых действий на территории Украины президент Жаир Болсонару заявил, что Бразилия не проголосует за резолюцию ООН, которая осуждает действия главы российского государства Владимира Путина. Он также отказался вводить ограничения против РФ. Позже Болсонару выразил мнение, что западные санкции не дали нужного результата.

В начале августа бывший глава Министерства иностранных дел и Министерства обороны Бразилии Селсу Аморим, который выступает в роли советника экс-президента и кандидата на пост главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силва, сообщил, что тот также не собирается следовать указаниям Запада и вводить санкции против Москвы.

В мире,Владимир Путин,ООН,
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