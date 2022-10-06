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38 минут назад

Неизвестные убили в Мексике мэра города и еще 18 человек

Газета.Ruиещё 2

Как минимум 18 человек в у стали жертвами неизвестных преступников в небольшом населенном пункте Сан-Мигель-Тотолапан в штате Герреро на юго-западе Мексики.

Неизвестные убили в Мексике мэра города и еще 18 человек
Фото: ReutersReuters

Инцидент произошел 6 октября, пишет газета Jordana. Вооруженные гражданские застрелили мэра Конрадо Мендосу. Их жертвой стал и его отец Хуан Мендоса.

После двойного убийства произошло нападение на здание администрации. В результате были убиты 16 человек, еще двое получили тяжелые ранения. Сообщается, что на место происшествия прибыли более 100 сотрудников полиции штата. Убийц ищут также военные сухопутных войск и морской пехоты, задействованы два вертолета.

Ранее семью из семи человек убили в Бока-дель-Рио в штате Веракрус в Мексике

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