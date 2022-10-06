Трамп назвал "бесплатной рекламой" обыски ФБР в своем поместье

Бывший президент США Дональд Трамп в шутку поблагодарил сотрудников ФБР за обыски в его поместье Мар-а-Лаго, в ходе которых предположительно были найдены секретные документы, пишет The Hill.

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По его словам, рейд ведомства обеспечил ему бесплатную рекламу на $5 млрд.

"Я бы сказал, они предоставили нам бесплатную рекламу на сумму около 5 миллиардов долларов. Люди говорили: "Хороший дом" это дает рейтинги", - отметил Трамп.

С точки зрения экс-президента США, расследование ФБР против него не имеет под собой никаких реальных доказательств. Он также добавил, что действия ведомства связаны с его политической деятельностью.

"Мы не сделали ничего плохого. Они сделали меня целью, потому что хотят заставить меня замолчать и заставить замолчать наше удивительное движение MAGA [Make America Great Again, в переводе на русский - "Сделаем Америку вновь великой"]. В истории нашей страны никогда не было такого движения", - подчеркнул Трамп.