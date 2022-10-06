Украинцы захотели уехать из страны из-за ядерной угрозы

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием разрешить выезд всем мужчинам страны, не попавшим под мобилизацию, пишет "Страна".
По информации издания, авторы инициативы предлагают сделать это из-за наличия угрозы "ядерного взрыва на территории государства".
"Согласно части первой статьи 33 Конституции Украины каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, за исключением ограничений, определенных законом", - говорится в тексте.
Как отмечается, в петиции нет упоминания какого именно разрешения на выезд требуют авторы - за пределы населенного пункта, региона или же в целом с территории государства. С конца февраля на Украине проводится всеобщая мобилизация, в рамках которой мужчины призывного возраста не могут покидать страну. Зеленского не раз призывали отменить ограничения, в частности для студентов иностранных вузов, но пока никаких послаблений сделано не было.
Ранее сообщалось, что на сайте президента Украины появилась петиция о возвращении ядерного статуса стране.