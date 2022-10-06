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12 минут назад

Зеленского призвали разрешить украинским мужчинам уехать из-за ядерной угрозы

Газета.Ru

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием разрешить выезд всем мужчинам страны, не попавшим под мобилизацию, пишет "Страна".

Украинцы захотели уехать из страны из-за ядерной угрозы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По информации издания, авторы инициативы предлагают сделать это из-за наличия угрозы "ядерного взрыва на территории государства".

"Согласно части первой статьи 33 Конституции Украины каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, за исключением ограничений, определенных законом", - говорится в тексте.

Как отмечается, в петиции нет упоминания какого именно разрешения на выезд требуют авторы - за пределы населенного пункта, региона или же в целом с территории государства. С конца февраля на Украине проводится всеобщая мобилизация, в рамках которой мужчины призывного возраста не могут покидать страну. Зеленского не раз призывали отменить ограничения, в частности для студентов иностранных вузов, но пока никаких послаблений сделано не было.

Ранее сообщалось, что на сайте президента Украины появилась петиция о возвращении ядерного статуса стране.

В мире,Владимир Зеленский,
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