Украинцы захотели уехать из страны из-за ядерной угрозы

Как отмечается, в петиции нет упоминания какого именно разрешения на выезд требуют авторы - за пределы населенного пункта, региона или же в целом с территории государства. С конца февраля на Украине проводится всеобщая мобилизация, в рамках которой мужчины призывного возраста не могут покидать страну. Зеленского не раз призывали отменить ограничения, в частности для студентов иностранных вузов, но пока никаких послаблений сделано не было.