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15 минут назад

"Мир смеется над нами": Трамп рассказал о реальном положении США

Елена Прошина

Весь мир смеется над США из-за действий президента Джо Байдена и его администрации. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости со ссылкой на его речь на мероприятии сторонников в городе Майами.

"Мир смеется над нами": Трамп рассказал о реальном положении США
Фото: EPAEPA

«Мир смеется над нами, смотрит на нас с насмешкой», — сказал он.

По его словам, США должны сохранять «американскую мечту», которую сами же придумали и продвигали все эти годы. В таком случае мировая общественность не будет считать Соединенные Штаты «посмешищем». Однако администрация президента Джо Байдена разрушает эту мечту и выставляют американское общество в дурном свете.

Трамп считает решения действующей администрации США «нездоровыми». Он указал, что теперь мужчины могут принимать участие в женских соревнованиях в качестве «персон в мужском теле», а учителя в школах преподают трансгендерную повестку.

Политик подчеркнул, что предки жителей США, которые тяжело трудились ради свободы и благосостояния будущих поколений, не узнали бы свою страну, если бы им выпал шанс снова побывать в ней.

«Перед этими людьми, которых мы так любим, нам нужно извиниться за то, что произошло с нашей страной, они бы ее не узнали», — заключил Трамп.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Администрация США,
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