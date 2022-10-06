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1 час назад

WP: вице-президент США Харрис попала в ДТП

Газета.Ruиещё 3

Кортеж вице-президента США Камалы Харрис попал в ДТП в центре Вашингтона, пишет The Washington Post. По информации издания, водитель автомобиля, в котором находилась политик, не справился с управлением и врезался в бордюр.

Вице-президент США Харрис попала в ДТП
Фото: ReutersReuters

"Агент Секретной службы, управлявший внедорожником с Харрис, врезался в бордюр туннеля в центре Вашингтона с такой силой, что потребовалась замена шины автомобиля", - отмечается в материале.

Как указывает издание, представители Секретной службы не сразу смогли объяснить почему произошла авария, что привело к появлению вопросов о компетентности сотрудников ведомства и их попыток скрыть свои ошибки - официально причиной ДТП названа "техническая неисправность" машины Харрис.

При этом сама вице-президент США в результате аварии не пострадала и была благополучно доставлена в Белый дом с помощью подменного автомобиля. В последствии Харрис заявила, что благодарна сотрудникам Секретной службы за их работу.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден упал с велосипеда во время утренней поездки возле своего дома.

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