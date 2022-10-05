Нетаньяху внезапно стало плохо во время молитвы

Видный израильский политик Биньямин Нетаньяху госпитализирован. В настоящее время он чувствует себя хорошо. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал КАН.
Отмечается, что Нетаньяху возглавлял правительство Израиля в 1996-1999 годах, затем с 2009 по 2021. В настоящее время является лидером главной оппозиционной партии «Ликуд».
По данным канала, политик «доставлен в больницу Шеарей Цедек, он чувствует себя хорошо».
В больницу Нетаньяху привезли после того, как ему внезапно стало плохо во время молитвы в Йом Кипур (День искупления и прощения).