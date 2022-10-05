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12 минут назад

Сирия сменила посла в России

Lenta.ru

Сирия сменила посла в России, новым руководителем дипломатической миссии в стране назначен замглавы сирийского МИД Башар Аль-Джаафари. Об этом сообщает агентство SANA.

Сирия сменила посла в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сегодня, 5 октября, дипломат принял присягу перед президентом Сирии Башаром Асадом. После этого глава государства принял Аль-Джаафари, дал ему указания и пожелал успехов в его миссии.

C 2011 года дипмиссию Сирии в Москве возглавлял Рияд Хаддад. Причины принятия решения о смене посла в России не уточняются.

Ранее президент США Джо Байден объявил имя кандидата, которого он выдвигает на должность посла в России. На этот пост он предложил кадровую сотрудницу Госдепа Линн Трейси, которая является главой дипмиссии в Армении.

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