Сирия сменила посла в России, новым руководителем дипломатической миссии в стране назначен замглавы сирийского МИД Башар Аль-Джаафари. Об этом сообщает агентство SANA.

Сегодня, 5 октября, дипломат принял присягу перед президентом Сирии Башаром Асадом. После этого глава государства принял Аль-Джаафари, дал ему указания и пожелал успехов в его миссии.

C 2011 года дипмиссию Сирии в Москве возглавлял Рияд Хаддад. Причины принятия решения о смене посла в России не уточняются.