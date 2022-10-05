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35 минут назад

В США назвали виновного в убийстве Дарьи Дугиной

Илья Родин

Власти Украины санкционировали взрыв автомобиля, в результате которого погибла журналистка Дарья Дугина, дочь российского философа Александра Дугина. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в спецслужбах США.

По словам источника, США не принимали ни прямого, ни косвенного участия в нападении на Дугину.

Источник подчеркнул, что официальный Вашингтон не получал данные о подготовке теракта против журналистки. Если бы киевские власти обратились за консультацией по этому вопросу, то США выступили бы против ее убийства.

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По словам собеседника газеты, в Штатах серьезно обеспокоены тем, что подобные действия Киева могут спровоцировать Москву на нанесение ответных ударов по высокопоставленным чиновникам Украины.

Отмечается, что источник не раскрыл, кто конкретно в правительстве Украины стоит за убийством Дугиной, и подписывал ли украинский президент Владимир Зеленский приказ об ее устранении.

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