В США назвали виновного в убийстве Дарьи Дугиной

Власти Украины санкционировали взрыв автомобиля, в результате которого погибла журналистка Дарья Дугина, дочь российского философа Александра Дугина. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в спецслужбах США.

По словам источника, США не принимали ни прямого, ни косвенного участия в нападении на Дугину.

Источник подчеркнул, что официальный Вашингтон не получал данные о подготовке теракта против журналистки. Если бы киевские власти обратились за консультацией по этому вопросу, то США выступили бы против ее убийства.

По словам собеседника газеты, в Штатах серьезно обеспокоены тем, что подобные действия Киева могут спровоцировать Москву на нанесение ответных ударов по высокопоставленным чиновникам Украины.