В конгрессе США обвинили Байдена в поражении из-за России

«Давайте проясним, что произошло: Байден разрушил нефтегазовую промышленность Америки и снова поставил нас в зависимость от ОПЕК. Байден умолял ОПЕК добывать больше нефти. Организация делает наоборот – сокращает добычу на два миллиона баррелей в день. Полный провал. ОПЕК смеется над ним», – написал Скэлиз в социальных сетях.