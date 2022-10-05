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9 минут назад

В конгрессе США обвинили Байдена в поражении из-за России

Елена Прошина

Конгрессмен и парламентский организатор в палате представителей США Стивен Скэлиз выступил с критикой против энергетической политики американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает РИА «Новости».

В конгрессе США обвинили Байдена в поражении из-за России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Давайте проясним, что произошло: Байден разрушил нефтегазовую промышленность Америки и снова поставил нас в зависимость от ОПЕК. Байден умолял ОПЕК добывать больше нефти. Организация делает наоборот – сокращает добычу на два миллиона баррелей в день. Полный провал. ОПЕК смеется над ним», – написал Скэлиз в социальных сетях.

Ранее мониторинговый комитет ОПЕК+ договорился сократить суточную добычу нефти на два миллиона баррелей. Сроки сокращения добычи нефти не названы.

В мире,Джозеф Байден,ОПЕК,
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