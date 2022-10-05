В конгрессе США обвинили Байдена в поражении из-за России

Конгрессмен и парламентский организатор в палате представителей США Стивен Скэлиз выступил с критикой против энергетической политики американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Давайте проясним, что произошло: Байден разрушил нефтегазовую промышленность Америки и снова поставил нас в зависимость от ОПЕК. Байден умолял ОПЕК добывать больше нефти. Организация делает наоборот – сокращает добычу на два миллиона баррелей в день. Полный провал. ОПЕК смеется над ним», – написал Скэлиз в социальных сетях.
Ранее мониторинговый комитет ОПЕК+ договорился сократить суточную добычу нефти на два миллиона баррелей. Сроки сокращения добычи нефти не названы.