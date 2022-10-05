В Америке обвинили Украину в неблагодарности по отношению к Маску

Стоило главе Tesla и SpaceX предложить свой план по урегулированию конфликта и Украина отплатила ему неблагодарностью, забыв о помощи бизнесмена. Такое мнение в своей колонке в The Americsn Thinker высказала обозреватель Моника Шоуолтер.

В понедельник, 3 октября, Маск у себя в Twitter-аккаунте предложил план по урегулированию конфликта на Украине. В него вошли повторное проведение референдумов в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях под наблюдением ООН, признание Крыма субъектом России, обеспечение полуострова водоснабжением и нейтральный статус Украины.

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В ответ на Маска обрушился шквал критики со стороны украинцев. В частности, экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник отреагировал на предложение словами fuck off и заявлением, что теперь ни один украинец никогда не купит его электромобили. А президент страны Владимир Зеленский и вовсе запустил опрос, в котором предложил подписчикам выбрать на чьей стороне находится бизнесмен в связи с его планом — Украины или России.

И все это произошло, несмотря на то, что еще в самом начале конфликта именно Маск вызвался оказать стране помощь с интернетом, подключив их к сервису Starlink.

«Вместо уважительного ответа он получил эту гадость. Некоторые из его предложений, вероятно, слишком мягки по отношению к России, учитывая то, что они сделали, но этот мирный план может быть осуществим в качестве компромисса. Тем боле с учетом того, что Украине нужно будет в какой-то момент прекратить конфликт, заключить своего рода мир с русскими и продолжать жить. Предложения Маска не является катастрофическими или оскорбительными, даже если в них есть элементы, с которыми можно не согласиться», — отметила Шоуолтер.

Она назвала поведение украинцев «ужасным», ведь Маск «был рядом с ними, когда они нуждались в нем».

«Похоже, что украинские лидеры убеждены, что они выиграли войну с Россией прямо сейчас, поэтому им не нужны парни вроде бизнесмена, предлагающие способ прекратить убийства», — добавила обозреватель.