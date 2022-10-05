Любые предложения помощи со стороны России по расследованию аварий на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» будут отвергнуты, заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники.

Бен Уоллес подчеркнул, что «лису [Россию] следует держать подальше от курятника [места аварии]».

Вместе с тем, пояснил британский министр, инциденты произошли в международных водах. Если Москва пожелает провести собственное расследование, никто не сможет ей помешать.

Ранее сообщалось, что пользователи крупного китайского новостного портала обвинили в взрывах на «Северных потоках» США, Великобританию и Польшу.