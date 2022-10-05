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16 минут назад

В Великобритании высказались против участия Москвы в расследовании ЧП на «Северных потоках»

Илья Родин

Любые предложения помощи со стороны России по расследованию аварий на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» будут отвергнуты, заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники.

Бен Уоллес подчеркнул, что «лису [Россию] следует держать подальше от курятника [места аварии]».

Вместе с тем, пояснил британский министр, инциденты произошли в международных водах. Если Москва пожелает провести собственное расследование, никто не сможет ей помешать.

Ранее сообщалось, что пользователи крупного китайского новостного портала обвинили в взрывах на «Северных потоках» США, Великобританию и Польшу.

СМИ: диверсия на «Севпотоке» стала для ЕС подобием 11 сентября

Кроме того, они раскритиковали власти Швеции за решение закрыть морское пространство в районе аварии. По мнению комментаторов, Стокгольм, ради вступления в НАТО, может уничтожить важные улики, указывающие на непосредственных виновников.

В мире,Видео,Бен Уоллес,НАТО,ЕС,
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