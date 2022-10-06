Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в интервью телеканалу YLE заявил, что размещение в стране ядерного оружия является маловероятным.

По словам главы финского Минобороны, страна вряд ли разместит на своей территории ядерный арсенал, но после вступления в НАТО будут обсуждаться другие варианты присутствия альянса в республике.

Кайкконен подчеркнул, что членство в НАТО не обязывает Финляндию размещать на своей территории ядерное оружие, войска и военные базы. Сейчас приоритетом для Финляндии является само вступление в альянс.

«Я не считаю, что ядерное оружие будет размещено на территории Финляндии», — сказал министр.

Кайкконен рассчитывает, что вступление в НАТО должно, в первую очередь, укрепить безопасность страны.