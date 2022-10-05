Аналитик указал на главную ошибку Зеленского в отношении к России

Реакция президента Украины Владимира Зеленского на предложение предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта раскрыла главную ошибку в отношении Запада к России. Об этом заявил вашингтонский аналитик Саагар Энджети в Twitter.

Ранее Маск призвал провести новый референдум в бывших областях Украины при участии ООН и признать Крым российским. Он указал, что в случае проведения новых референдумов РФ должна будет отказаться от проведения спецоперации и покинуть территории при условии, если народ примет соответствующее решение.

Зеленский, в свою очередь, спросил у пользователей сети, «какой Илон Маск им нравится больше»: поддерживающий Украину или же Россию.

«Вот что именно не так с дискурсом по Украине. Илон Маск выдвигает сложное дипломатическое решение конфликта вместо ядерной войны, а Зеленский обвиняет его в поддержке России лишь за такое предложение», — подчеркнул он.