Великобритании предрекли национальное восстание

«Это раскол, потому что мы больше не вместе. Это антирабочие меры, потому что 40 процентов тех, кто пострадает, – это работающие люди с низкой зарплатой. Это антисемейные меры, потому что пять миллионов детей окажутся в нищете. И я думаю, главное – это аморально. Она просит бедных нести бремя кризиса, с которым мы столкнулись в этой стране, и ошибок, которые совершили другие люди. Это шрам на душе нашей страны, это пятно на нашей совести», – заявил бывший премьер.