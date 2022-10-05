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23 минуты назад

Великобритании предрекли национальное восстание

Елена Прошина

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что если правительство Лиз Трасс не начнёт поддерживать бедные слои населения, в стране могут начаться народные волнения. Об этом сообщает издание The Scotsman.

Великобритании предрекли национальное восстание
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Также Браун добавил, что не повышать пособия одновременно с рекордной инфляцией со стороны Трасс «аморально».

«Это раскол, потому что мы больше не вместе. Это антирабочие меры, потому что 40 процентов тех, кто пострадает, – это работающие люди с низкой зарплатой. Это антисемейные меры, потому что пять миллионов детей окажутся в нищете. И я думаю, главное – это аморально. Она просит бедных нести бремя кризиса, с которым мы столкнулись в этой стране, и ошибок, которые совершили другие люди. Это шрам на душе нашей страны, это пятно на нашей совести», – заявил бывший премьер.

Кроме того, Браун раскритиковал план бюджета, который предложила Лиз Трасс вместе с главой министерства финансов. Браун считает, что без мер по снижению сверхприбылей богатых и социальной поддержке бедных в Великобритании может начаться восстание.

«Будет национальное восстание, потому что план не имеет никакого отношения к тому, чтобы политика роста правительства работала, это просто заставляет бедных платить», – заключил он.

Ранее хакеры в интернет слили личные данные премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и 25 членов ее кабинета.

В мире,Гордон Браун,
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