Грузия отказалась гарантировать Абхазии неприменение силы

Грузия официально отказалась подписать с Абхазией соглашение о неприменении силы. Об этом заявил глава МИД Инал Ардзинба, передает Telegram-канал Sputnik Абхазия.

"Мы призываем Грузию отказаться от внешнего американского влияния, принять волевое решение и подписать эти гарантии неприменения силы. Отказ Грузии подрывает архитектуру безопасности в нашем регионе", - сказал глава МИД Абхазии.

5 октября состоялся 56-й раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье с участием Абхазии, России, Грузии, Южной Осетии, США при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ.