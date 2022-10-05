Грузия отказалась гарантировать Абхазии неприменение силы

Грузия официально отказалась подписать с Абхазией соглашение о неприменении силы. Об этом заявил глава МИД Инал Ардзинба, передает Telegram-канал Sputnik Абхазия.
"Мы призываем Грузию отказаться от внешнего американского влияния, принять волевое решение и подписать эти гарантии неприменения силы. Отказ Грузии подрывает архитектуру безопасности в нашем регионе", - сказал глава МИД Абхазии.
5 октября состоялся 56-й раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье с участием Абхазии, России, Грузии, Южной Осетии, США при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ.
Ранее глава комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе заявил, что если визиты руководства Белоруссии в Абхазию повторятся, то это может привести к разрыву дипломатических отношений между Тбилиси и Минском.