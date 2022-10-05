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1 час назад

Пашинян допустил диалог между Азербайджаном и Нагорным Карабахом

Газета.Ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сейчас существует возможность диалога между Нагорным Карабахом и Азербайджаном. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Пашинян допустил диалог между Азербайджаном и Нагорным Карабахом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Думаю, есть определенное пространство для старта разговора между Нагорным Карабахом и Азербайджаном», — сказал армянский премьер, добавив, что сделает «шаг в этом направлении».

Кроме того, Пашинян отметил, что после «непростых разговоров» с представителями США и Азербайджана появилась возможность для снижения напряженности на границе. Он также рассказал, что Армения и Азербайджан могут прийти к согласию в вопросе взаимного признания территориальной целостности.

В мире,Никол Пашинян,
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