Пашинян допустил диалог между Азербайджаном и Нагорным Карабахом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сейчас существует возможность диалога между Нагорным Карабахом и Азербайджаном . Об этом сообщает Sputnik Армения.

«Думаю, есть определенное пространство для старта разговора между Нагорным Карабахом и Азербайджаном», — сказал армянский премьер, добавив, что сделает «шаг в этом направлении».

Кроме того, Пашинян отметил, что после «непростых разговоров» с представителями США и Азербайджана появилась возможность для снижения напряженности на границе. Он также рассказал, что Армения и Азербайджан могут прийти к согласию в вопросе взаимного признания территориальной целостности.