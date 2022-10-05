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1 час назад

ВМС США признали, что нашли реактивное топливо в питьевой воде на борту авианосца USS Nimitz

Газета.Ru

Руководство Военно-морских сил (ВМС) США признало, что в питьевой воде на борту авианосца USS Nimitz выявлено содержание реактивного топлива, пишет издание Business Insider.

В США признали, что нашли реактивное топливо в питьевой воде на борту авианосца
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Заявление сделано на фоне откровений бывших моряков и морских пехотинцев, которые утверждают, что загрязненная вода «десятилетиями» подвергала опасности здоровье экипажей сразу нескольких авианосцев.

Один из собеседников Business Insider, который служил на USS Nimitz, отметил, что руководство ВМС США сознательно приуменьшало масштаб проблемы даже несмотря на то, что у некоторых членов экипажа авианосца появилась сыпь и другие тревожные симптомы.

В конце сентября издание Stars and Stripes сообщало, что на авианосце USS Nimitz, построенном в 1960-е годы, произошла утечка реактивного топлива. Тогда экипаж обнаружил в питьевой воде следы «реактивного топлива-5», которое изготавливают на основе керосина и используют для заправки боевых самолетов, находящихся на борту авианосца. В момент инцидента корабль находился у берегов Южной Калифорнии.

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