В США признали, что нашли реактивное топливо в питьевой воде на борту авианосца

Руководство Военно-морских сил (ВМС) США признало, что в питьевой воде на борту авианосца USS Nimitz выявлено содержание реактивного топлива, пишет издание Business Insider.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Заявление сделано на фоне откровений бывших моряков и морских пехотинцев, которые утверждают, что загрязненная вода «десятилетиями» подвергала опасности здоровье экипажей сразу нескольких авианосцев.

Один из собеседников Business Insider, который служил на USS Nimitz, отметил, что руководство ВМС США сознательно приуменьшало масштаб проблемы даже несмотря на то, что у некоторых членов экипажа авианосца появилась сыпь и другие тревожные симптомы.