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49 минут назад

Евродепутат обрезала волосы во время выступления в знак солидарности с женщинами Ирана

Газета.Ruиещё 2

Шведский депутат Европейского парламента Абир Ас-Сахлани отрезала себе прядь волос во время выступления в знак солидарности с протестами в Иране, которые начались после гибели во время задержания полицией 22-летней Махсы Амини. Об этом пишет Euractiv.

Евродепутат обрезала волосы в знак солидарности с женщинами Ирана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пока женщины Ирана не будут свободными, мы будем стоять с вами», - заявила уроженка Ирака Абир Ас-Сахлани.

Затем она взяла ножницы и остригла себя со словами «Джин, Джиян, Азади» («Женщина, Жизнь, Свобода» — перевод с курдского). Именно так звучит лозунг, который активно используют иранские женщины в ходе протестов.

Ранее сообщалось, что школьницы в Иране присоединились к протестам против исламского дресс-кода в стране. Агентство Bloomberg описывает ситуацию в Иране как «одно из крупнейших феминистских восстаний в истории современного Ближнего Востока».

Жители Ирана протестуют с 18 сентября после гибели задержанной из-за неправильно надетого хиджаба Махсы Амини. Официальной причиной смерти стали проблемы девушки с сердцем. При этом, по словам очевидцев, девушку избили представители правопорядка. Родственники Амини утверждают, что у нее не было проблем со здоровьем. По некоторым данным, в ходе протестов погибло более 133 человек.

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