Экс-премьер Великобритании предрек стране национальное восстание

Если кабинет премьер-министра Великобритании Лиз Трасс не примет меры по поддержке бедных слоев населения страны, Соединенному Королевству грозят народные волнения, заявил британский экс-премьер от Лейбористской партии Гордон Браун, слова которого приводит The Scotsman.
Как утверждает Браун, со стороны Трасс «аморально» не повышать пособия вместе с инфляцией, которая в последние месяцы взлетела до небывалых высот.
Экс-премьер предупредил, что 40% тех, кто пострадает, — работающие люди с низкой зарплатой. По его словам, 5 млн детей окажутся в нищете.
«И я думаю, главное — это аморально. Она просит бедных нести бремя кризиса, с которым мы столкнулись в этой стране, и ошибок, которые совершили другие люди. Это шрам на душе нашей страны, это пятно на нашей совести», — заявил Браун.