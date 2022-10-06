В британском сегменте Twitter пользователи начали массово делать мемы и коллажи, используя кадры с выступления премьер-министра страны Лиз Трасс на конференции Консервативной партии. На это обратила внимание газета The Daily Mail.

Отмечается, что во время выступления Трасс стояла на фоне однотонного синего полотна, которое позволило британцам использовать фон в качестве хромакея. Одними из первых редактировать фон начали графические дизайнеры Лейбористской партии, которые также посоветовали Трасс «не стоять перед синим экраном, когда находишься в разгаре крушения страны».

В конечном счете в социальных сетях начали появляться мемы, где Лиз Трасс стоит в горящем здании, выступает на фоне тонущего корабля и произносит речь на фоне разрушенных зданий.

Twitter

Twitter

Ранее сообщалось, что активисты Greenpeace прервали выступление Лиз Трасс на конференции Консервативной партии, осудив планы по возобновлению добычи энергоресурсов методом гидравлического разрыва пласта (фрекинг). На кадрах видно, как две активистки растянули баннер с текстом «Кто голосовал за это?». Делегаты конференции освистали активистов и вырвали баннер, однако девушки достали еще один с теми же словами.