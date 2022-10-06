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28 минут назад

Эмир Катара досрочно завершил свой визит в Чехию из-за "неудовлетворенных требований"

Газета.Ruиещё 2

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани прервал свой трехдневный визит в Чехию и досрочно покинул страну. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал Denik N.

Эмир Катара досрочно завершил свой визит в Чехию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Дипломатические источники Denik N утверждают, что эмир «выдвинул требования, которые чешская дипломатия не смогла удовлетворить».

Аль Тани прибыл в Чехию 5 октября по приглашению президента Милоша Земана. Он успел провести переговоры с чешским президентом и встретиться с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. 6 октября эмир Катара должен был встретить с лидерами стран Евросоюза на полях неформального саммита.

По информации главы международного департамента Пражского града Иржи Йиндрака, эмир также рассчитывал принять участие в заседании Европейского политического сообщества. Однако, как утверждает Йиндрак, в Брюсселе высказались против участия монарха в мероприятии.

Ранее сообщалось, что Катар захотел сосредоточиться на долгосрочных контрактах в поставках энергоносителей в Европу на фоне энергокризиса.

В мире,Петр Фиала,Милош Земан,ЕС,
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