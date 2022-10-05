Во-первых, ввести потолок цен на российскую нефть странам ЕС будет достаточно сложно, потому что им надо, чтобы к этому решению присоединились и другие страны. Во-вторых, мы видим, что по этому решению нет единства. В качестве примера можно привести Венгрию, которая отстаивает свои интересы и занимает твердую экономико-политическую позицию. Страна добилась исключения из потолка цен нефти из России, которая поступает по трубопроводным магистралям. Более того, там есть такой "хитрый" момент, что ограничение цен на нефть не касается ее перевозок морским транспортом, который заменяет или является аналогом трубопроводных поставок. Решение о введении потолка цен может быть принято, но не исключено, что примеру Венгрии последуют и другие страны. Мы уже видим, что Чехия и Словакия склоняются в сторону того, что они прекратят поставки и помощь Украине, а вслед за этим, думаю, они могут взять пример с Венгрии и в вопросе потолка цен на нефть.



Что касается России, то мы запросто можем переориентироваться с одних рынков на другие. То, что это повлечет за собой рост цен, на мой взгляд, понятно, поэтому в финансовом отношении мы не проиграем. Будем поставлять нефть не на этот рынок, а на другой, то есть туда, куда это будет для нас коммерчески выгодно.



Конечно, каким-то странам могут "выкрутить руки", и кто-то согласится на введение потолка цен. Но Россия твердо заявила, что по коммерчески невыгодным ценам она никому ничего продавать не будет. Если потолок будет установлен на невыгодном для России уровне, значит, они останутся без российской нефти. А если так произойдет, то, во-первых, будет дефицит, во-вторых, - рост цен. И вот это, может быть, их наконец отрезвит, особенно в преддверии зимы, которая с каждым днем становится все ближе. Чем ближе и зима и чем сложнее ситуация, тем острее будут социальные волнения в странах, которые вводят потолок.



При этом США смогут переубедить несогласные с потолком цен европейские страны только в том случае, если они начнут поставлять в Европу дешевую нефть и дешевый сжиженный газ. Но поскольку мы не видим ни того, ни другого, и, более того, сейчас даже в самих США выросли цены, то все остальные аргументы Вашингтона в этом вопросе будут мало убедительными. Особенно для простого народа, который столкнется с реальными проблемами. Думаю, социальные беспорядки, которые могут начаться внутри европейских стран, станут более сильным аргументом в данном вопросе, чем политическое давление США.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук