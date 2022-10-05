СМИ: Германия обратилась с призывом к Испании по противоракетному щиту

Германия хочет, чтобы Испания и другие европейские страны присоединились к инициативе создания общего европейского противоракетного щита. Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Mundo, вопрос может быть затронут в ходе встречи премьер-министра Испании Педро Санчеса и канцлера ФРГ Олафа Шольца в среду, 5 октября.

Фото: РИА Новости РИА Новости

При этом в пресс-службе правительства Испании опровергли, что власти страны получали какие-либо предложения или сообщения в этом отношении.