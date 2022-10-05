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1 час назад

СМИ: Германия обратилась с призывом к Испании по противоракетному щиту

Никита Бородкин

Германия хочет, чтобы Испания и другие европейские страны присоединились к инициативе создания общего европейского противоракетного щита. Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Mundo, вопрос может быть затронут в ходе встречи премьер-министра Испании Педро Санчеса и канцлера ФРГ Олафа Шольца в среду, 5 октября.

СМИ: Германия обратилась с призывом к Испании по противоракетному щиту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом в пресс-службе правительства Испании опровергли, что власти страны получали какие-либо предложения или сообщения в этом отношении.

Напомним, что 29 августа Шольц заявил о намерении вместе с европейскими соседями создать новую единую систему противовоздушной обороны (ПВО) в ЕС. По его словам, она стала бы победой с точки зрения безопасности для всей Европы, и оказалась бы дешевле, чем отдельные решения на национальном уровне.

В мире,Олаф Шольц,Педро Санчес,ЕС,
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