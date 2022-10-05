Обзор иноСМИ: "приемлемое решение" по Украине и тяжелые недели для Байдена

«Австро-швейцарское решение для Украины»

Американский политолог, эксперт по России и Евразии Уолтер К. Клеменс задался вопросом, какое мирное урегулирование может быть приемлемым для Киева и Москвы. В своей статье для The Hill он отметил, что Киев хочет сохранить территориальную целостность и суверенитет, а Москве нужен результат, который покажет, что ее действия не были напрасными.

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По мнению Клеменса, Украину может спасти «австро-швейцарское» решение. Он упомянул сделку, которая была заключена в 1955 году и помогла Австрии стать процветающей демократией, но лишила ее вооруженных сил. Чтобы почувствовать себя защищенной, Украине также следует адаптировать швейцарскую модель вооруженного нейтралитета - политику, которая насчитывает пять столетий и получила международное признание после Венского конгресса в 1815 года. Страна с тех пор ни разу не воевала. Большинство швейцарских солдат служат недолго, но «держат оружие наготове для мобилизации». Реактивные истребители американского производства летают над Альпами, а моральный дух местных солдат высок. Сейчас и Австрия, и Швейцария процветают и не подвергаются серьезной угрозе со стороны внешних сил, заключил эксперт.

Из-за санкций ЕС начнет следить за флагами на кораблях

ЕС планирует ввести систему мониторинга смены флага у нефтяных танкеров, чтобы следить за обходом санкций против российской нефти. Об этом сообщает Politico со ссылкой на новый проект санкций Евросоюза.

Если Еврокомиссия обнаружит «значительную потерю бизнеса» у стран ЕС из-за этих практик обхода санкций, она предложит меры, которые должны смягчить негативное воздействие. Эти меры - уступки Мальте, Греции и Кипру, чей танкерный флот перевозит большую часть российской нефти. Страны были обеспокоены влиянием новых санкций (ограничения цен на российскую нефть - запрет на транспортировку нефти третьим странам по цене выше установленного потолка) на их судоходные отрасли.

На Байдена «навалились» проблемы

Высокие цены, украинский кризис, холодная зима впереди, а теперь еще и сокращение нефтедобычи ОПЕК+ - все это «навалилось» на президента Джо Байдена в преддверии промежуточных выборов в США. Как пишет The Hill, для американского обывателя решение ОПЕК+ означает более высокие цены на заправке, с чем так долго боролся Байден.

Но дело не только в росте цен - решение ОПЕК+ может быть истолковано как еще один удар по и без того сомнительному успеху поездки президента Байдена в Саудовскую Аравию в начале лета. Кроме того, на позиции Байдена влияет «очевидная угроза» появления «ядерного аспекта» в боевых действиях на Украине: «Это могут быть тяжелые несколько недель».

Швеция и Дания решат, ремонтировать ли «Северный поток»

У компании Nord Stream нет разрешения на ремонт «Северных потоков» после взрывов - решение об этом могут принять только Швеция и Дания, сообщает Sveriges Radio. По закону, Nord Stream должен подать заявки в правительства на капитальный ремонт и замену труб, которые находятся в экономической зоне этих стран.

Это может быть «чувствительным решением», поскольку основной владелец «Северного потока-1» и «Северного потока-2», российский «Газпром», находится под санкциями ЕС. При этом оператор газопроводов Nord Stream в списки санкций не входит. Без заявки и получения разрешения можно проводить только мелкий ремонт и техобслуживание. Если заявка будет отклонена, морская вода, проникшая в трубы, вызовет коррозию, которая в конечном итоге разрушит трубопровод, отмечает Sveriges Radio.

Германия предложила Испании создать противоракетный щит

Германия хочет, чтобы Испания и «другие европейские партнеры» присоединились к инициативе European Skyshield - общеевропейскому противоракетному щиту. Об этом сообщает EL PAÍS со ссылкой на источники в испанском правительстве.