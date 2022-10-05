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1 час назад

Гендиректор МАГАТЭ отправится в Киев ради переговоров о создании зоны безопасности у ЗАЭС

Газета.Ru

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что планирует посетить Киев и там продолжить переговоры о создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает ТАСС.

Гендиректор МАГАТЭ отправится в Киев ради переговоров о ЗАЭС
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В настоящий момент я собираюсь приехать в Киев, чтобы продолжить переговоры с правительством [Украины] по вопросу создания ядерной зоны безопасности там [вокруг ЗАЭС]», — сказал ученый 5 октября во время своего визита в Армению.

В сентябре Гросси заявил, что начал консультации с российской и украинской сторонами по вопросу создания вокруг Запорожской атомной электростанции охранной зоны ядерной и физической безопасности. До этого он пояснил, что предлагает защитить ЗАЭС по ее периметру, а не демилитаризовать зону вокруг.

Накануне стало известно, что Гросси посетит Киев, а затем Москву в конце текущей недели.

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