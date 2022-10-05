Гендиректор МАГАТЭ отправится в Киев ради переговоров о ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что планирует посетить Киев и там продолжить переговоры о создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящий момент я собираюсь приехать в Киев, чтобы продолжить переговоры с правительством [Украины] по вопросу создания ядерной зоны безопасности там [вокруг ЗАЭС]», — сказал ученый 5 октября во время своего визита в Армению.

В сентябре Гросси заявил, что начал консультации с российской и украинской сторонами по вопросу создания вокруг Запорожской атомной электростанции охранной зоны ядерной и физической безопасности. До этого он пояснил, что предлагает защитить ЗАЭС по ее периметру, а не демилитаризовать зону вокруг.