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1 час назад

Гросси заявил о намерении снова посетить Запорожскую АЭС

Алиса Селезнёва

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не исключил, что снова приедет на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Об этом пишет ТАСС.

Гросси заявил о намерении снова посетить Запорожскую АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Запорожская АЭС, находящаяся под контролем российских военных, подвергается регулярным обстрелам с украинской стороны. 1 сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. В своем отчете по итогам поездки специалисты организации отметили, что обстрелы станции пока не привели к катастрофе, но они продолжают угрожать безопасности АЭС.

По словам Гросси, он намерен в ближайшее время приехать в Киев и провести там переговоры о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

«На данный момент я еду в Киев. Может быть, мы вернемся на Запорожскую станцию снова», - заявил он сегодня во время визита в Армению.

При этом глава Международного агентства по атомной энергии подчеркнул, что необходимо полностью исключить возможность ядерной войны.

Ранее МАГАТЭ сообщили, что Гросси также намерен посетить в конце этой недели Москву, чтобы продолжить консультации, направленные создание«как можно скорее» зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС.

В мире,Рафаэль Гросси,МАГАТЭ,
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