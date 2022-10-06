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1 час назад

Байдену и Зеленскому предложили потратить деньги России на Украину

Lenta.ruиещё 2

Президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден смогли бы с легкостью избежать ослабления поддержки Киева со стороны республиканцев, конфисковав замороженные активы России. Такое мнение выразил Кит Нотон в статье для издания The Hill.

Байдену и Зеленскому предложили потратить деньги России на Украину
Фото: ТАССТАСС

По его словам, для этого было бы достаточно четко обозначить, что платить за помощь Вашингтона будет Россия. США и страны Запада заморозили сотни миллиардов долларов в фондах российского центрального банка.

При этом автор считает, что со стороны Зеленского и правительства Украины было бы мудро отдать предпочтение американским компаниям, чтобы они участвовали в восстановлении страны. Если значительная часть счета за военную помощь принадлежит США, то американцы должны быть первыми кандидатами на участие в восстановлении Украины.

По мере роста счетов и затягивания конфликта американская общественность испытывает все меньше энтузиазма. В то же время для Киева мнения американцев куда более важнее, чем мнение любого другого народа, резюмирует журналист.

Ранее Варшава и Берлин потребовали от Москвы выплатить репарации Киеву. Глава польского МИД Збигнев Рау заявил, что специальная военная операция также должна закончиться получением Украиной полной территориальной интегральности.

В мире,Збигнев Рау,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Правительство Украины,
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