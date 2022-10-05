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6 минут назад

Боррель считает, что конфликт на Украине вступает в новую опасную фазу

Газета.Ruиещё 2

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине вступает в новую опасную фазу, сообщает ТАСС.

«Украина перешла в наступление и с этого момента конфликт вступил в опасную фазу, поскольку перед нами встает перспектива ужасного сценария. Мы не должны закрывать глаза на это», — заявил Боррель.

Он считает, что с продолжением украинского наступления растет якобы риск применения Россией ядерного оружия.

«Такой сценарий вызывает обеспокоенность, и мы должны показать, что наша поддержка Украины не ослабевает», — пояснил Боррель.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Совет Европейского Союза может согласовать восьмой пакет санкций против России до четверга, 6 октября.

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Он добавил, что Пленарная сессия Европарламента должна завершиться в Страсбурге в четверг 6 октября.

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