Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине вступает в новую опасную фазу, сообщает ТАСС.
«Украина перешла в наступление и с этого момента конфликт вступил в опасную фазу, поскольку перед нами встает перспектива ужасного сценария. Мы не должны закрывать глаза на это», — заявил Боррель.
Он считает, что с продолжением украинского наступления растет якобы риск применения Россией ядерного оружия.
«Такой сценарий вызывает обеспокоенность, и мы должны показать, что наша поддержка Украины не ослабевает», — пояснил Боррель.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Совет Европейского Союза может согласовать восьмой пакет санкций против России до четверга, 6 октября.
Он добавил, что Пленарная сессия Европарламента должна завершиться в Страсбурге в четверг 6 октября.