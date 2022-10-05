У американских налогоплательщиков нет денег на поддержку Украины в конфликте с Россией, сообщил в Twitter член Палаты представителей США Мэтт Розендейл. Он также подчеркнул, что рост вовлеченности Соединенных Штатов в украинские события грозит столкновением с другой ядерной державой.

У американских налогоплательщиков нет 70 млрд долларов для Украины, — написал Розендейл.

Накануне Пентагон заявил, что в новый пакет военной помощи Украине включены четыре реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами и 32 артиллерийских орудия. Всего Киев получит от США вооружения со складов американской армии на $625 млн.

Ранее заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов в ходе выступления на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН заявил, что американские поставки вооружений Украине приближаются к опасной черте прямого военного столкновения РФ и НАТО.