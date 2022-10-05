В ЛНР назвали ситуацию в Сватово тревожной

Cитуация в городе Сватово в Луганской Народной Республике сложная, но находится под контролем, достраиваются оборонительные сооружения, людей на улицах мало. Об этом сообщил в среду представитель республики Родион Мирошник.
"В Сватово ситуация тревожная, но контролируемая. Ночь прошла спокойно. Жители слышат в основном звуки исходящих артиллерийских обстрелов. Наша артиллерия наносит удары по скоплениям противника. Достраивают оборонительные сооружения", - написал он в своем Telegram-канале.
Мирошник добавил, что органы власти и социальные учреждения в городе работают, но многие в дистанционном режиме, на улицах малолюдно.