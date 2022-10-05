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1 час назад

Мирошник назвал ситуацию в Сватово тревожной, но контролируемой

ТАСС

Cитуация в городе Сватово в Луганской Народной Республике сложная, но находится под контролем, достраиваются оборонительные сооружения, людей на улицах мало. Об этом сообщил в среду представитель республики Родион Мирошник.

В ЛНР назвали ситуацию в Сватово тревожной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Сватово ситуация тревожная, но контролируемая. Ночь прошла спокойно. Жители слышат в основном звуки исходящих артиллерийских обстрелов. Наша артиллерия наносит удары по скоплениям противника. Достраивают оборонительные сооружения", - написал он в своем Telegram-канале.

Опубликован предполагаемый план наступления ВСУ на Сватово

Мирошник добавил, что органы власти и социальные учреждения в городе работают, но многие в дистанционном режиме, на улицах малолюдно.

В мире,Родион Мирошник,
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