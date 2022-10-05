Токаев заявил о создании «мощного заслона» от монополизации власти

Однократный семилетний срок полномочий главы государства будет препятствовать попыткам монополизации власти в Казахстане. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду в ходе встречи с общественностью Карагандинской области.
"Закрепление нормы об однократном президентском сроке стало решительным шагом в укреплении подлинных демократических традиций в нашей стране. Эта новелла поставит мощный заслон попыткам монополизации власти и сформирует условия для появления новой волны способных, ответственных политиков", - сказал Токаев, слова которого приводит пресс-служба главы государства.
Президент Казахстана отметил, что на базе обновленной конституции будут перезапущены все ключевые политические институты, будет сформирована новая открытая и конкурентная экономическая система, работающая на благо всех граждан.
"Сегодня наша страна проходит через важный этап своей истории, который откроет новую политическую эпоху. Результаты большого электорального цикла, в который мы вступили, создадут качественно новые условия для развития нашей страны", - пояснил он.
Власти Казахстана не допустят незаконного вывода за границу капиталов крупных добывающих компаний, работающих в республике, сообщил Токаев.
"Государство очень пристально наблюдает за деятельностью всех крупных добывающих компаний, работающих в нашей стране. Мы не допустим незаконного вывода капитала за границу. Будем отслеживать реализацию ими различных социальных программ", - сказал президент.
Как уточнил Токаев, особое внимание будет уделено процессу модернизации производств, защиты экологии, налоговым выплатам.
"Если крупные промышленные предприятия не будут соответствовать этим требованиям, мы будем вынуждены пойти на прекращение партнерства. Это ни в коем случае не угроза, а простые, честные и справедливые правила работы, общепринятые во всем цивилизованном мире. Эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается, наступает период социальной ответственности перед гражданами страны", - пояснил президент республики.
Он убежден, что гражданам Казахстана нужен эффективный и социально ответственный бизнес, занимающий передовые позиции в экономике страны.
17 сентября президент Казахстана подписал закон о внесении поправок в конституцию, согласно которым срок полномочий главы государства ограничивается семилетним периодом без права переизбрания. Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября.