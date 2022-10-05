Токаев заявил о создании «мощного заслона» от монополизации власти

"Если крупные промышленные предприятия не будут соответствовать этим требованиям, мы будем вынуждены пойти на прекращение партнерства. Это ни в коем случае не угроза, а простые, честные и справедливые правила работы, общепринятые во всем цивилизованном мире. Эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается, наступает период социальной ответственности перед гражданами страны", - пояснил президент республики.