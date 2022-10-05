Американский врач призвал проверить когнитивные функции Байдена

Американский врач, автор The New York Post Марк Сигел призвал Белый дом дать американцам ответы о когнитивном состоянии президента Джо Байдена. Ранее в Белом доме подтвердили планы Байдена баллотироваться на второй срок и Сигел заявил, что 79-летний политик должен подробно отчитаться о своем здоровье.

«Хотя я никогда не осматривал президента Джо Байдена и не читал его полную медицинскую карту, тем не менее, как у практикующего терапевта, лечащего многих пожилых пациентов, у меня есть причины для беспокойства. Каков именно уровень его когнитивной функции?» - написал Сигел.

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Медик подчеркнул, что больше всего его беспокоят исполнительные функции Байдена - в нейропсихологии это система высокоуровневых процессов, позволяющая планировать текущие действия ради конкретной цели, уделять пристальное внимание деталям, концентрироваться, менять реакцию в зависимости от контекста и избирательно распределять внимание.

«Само собой разумеется, что президент как глава исполнительной власти этой страны должен иметь очень высокий уровень исполнительных функций», - подчеркнул Сигал.

Он обратил внимание на «множественные провалы в памяти и периоды дезориентации» Байдена. Медик подчеркнул, что догадки об этом нельзя строить на основе одних только видео - нужно требовать полного раскрытия информации о здоровье пожилого политика.

Сигал отметил, что это касается всех пожилых кандидатов. Врач обратил внимание, что кандидаты в президенты «стареют» - начиная с того времени, когда 71-летний Джон Маккейн баллотировался в президенты в 2008 году, а в 2016-м и Дональду Трампу, и Хиллари Клинтон было за 70.

Прошлой осенью врач Байдена, доктор Кевин О’Коннор, опубликовал письмо, в котором резюмировал свое последнее медицинское обследование. Самым тревожным Сигал назвал сообщение о том, что походка Байдена стала значительно хуже с прошлого года.

Хотя в письме указывалось, что никаких доказательств болезни Паркинсона или инсульта у Байдена нет, «подробностей катастрофически не хватало».

«На самом деле скованность походки может быть связана с несколькими состояниями (включая повреждение белого вещества или гидроцефалию нормального давления), которые вызывают снижение когнитивных способностей», - подчеркнул Сигал.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее отвергла опасения, что возраст или усталость президента Джо Байдена могут стать проблемой для его переизбрания.

Жан-Пьер отметила, что президенту и его команде удается посетить несколько штатов за несколько дней. 48-летняя пресс-секретарь подчеркнула, что даже она «не может угнаться» за 79-летним Байденом.

Байден стал самым старым президентом США в истории. Если ему удастся переизбраться, то в начале второго срока ему будет 82 года.