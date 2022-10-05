Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Украины из-за роста цен на газ

Чехия и Словакия могут перестать поддерживать Украину на фоне роста цен на энергоносители и вызванных этим протестов населения, пишет американский журнал Foreign Policy.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Как отмечает издание, два этих государства находятся на передовой линии энергетической войны, и угроза внутриполитической нестабильности там усиливается по мере роста цен и распространения страхов в связи с нехваткой ресурсов предстоящей зимой.

«Несмотря на то что поддержка Украины сейчас остается прочной, существует риск, что эти факторы ослабят ее», — предупреждает журнал.

В публикации обратили внимание, что участие в демонстрации в Праге 28 сентября приняли десятки тысяч человек, которые требовали от правительства мер социальной поддержки в условиях энергетического кризиса.