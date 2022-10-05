Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Украины из-за роста цен на газ

Чехия и Словакия могут перестать поддерживать Украину на фоне роста цен на энергоносители и вызванных этим протестов населения, пишет американский журнал Foreign Policy.
Как отмечает издание, два этих государства находятся на передовой линии энергетической войны, и угроза внутриполитической нестабильности там усиливается по мере роста цен и распространения страхов в связи с нехваткой ресурсов предстоящей зимой.
«Несмотря на то что поддержка Украины сейчас остается прочной, существует риск, что эти факторы ослабят ее», — предупреждает журнал.
В публикации обратили внимание, что участие в демонстрации в Праге 28 сентября приняли десятки тысяч человек, которые требовали от правительства мер социальной поддержки в условиях энергетического кризиса.
Foreign Policy отметил, что страны Центральной и Восточной Европы наиболее зависимы от поставок энергоресурсов из РФ: в прошлом году на долю России пришлось 55% поставок газа в Чехию и 68% — в Словакию. Эти государства на данный момент активно ищут другие источники энергоресурсов.