Названы страны, которые могут отказаться от поддержки Киева

Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Украины из-за перспективы внутриполитических потрясений на фоне роста цен на энергоресурсы. Об этом пишут американские СМИ.

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"Чехия и Словакия рискуют столкнуться с внутриполитической нестабильностью из-за роста цен и страха дефицита запасов зимой. Несмотря на сохраняющуюся решимость, есть риск, что это может ослабить их поддержку Украины", — цитирует РИА Новости автора статьи.

Обозреватель предположил, что в этих странах могут прийти к власти пророссийские партии, которые "воспользуются" страхом местных жителей лишиться возможности платить за отопление своих домов.