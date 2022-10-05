СМИ: США первыми нажмут "красную кнопку"

Несмотря на опасения и предостережения Запада, первыми ядерное оружие применят США, а не Россия. Об этом пишет турецкое издание Dikgazete.

«Можно быть уверенным: красную кнопку нажмут американцы, а не русские», — пишет турецкое издание.

Dikgazete аргументирует это тем, что именно США, применили первую в мире атомную бомбу в 1945 году, а также тем, что холодную войну, по их мнению, начала Америка.

«Сегодня все спорят о том, что Владимир Путин нажмет „красную“ кнопку для применения Россией ядерного оружия, а о реальной угрозе опять забывают», — добавило издание.