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33 минуты назад

Dikgazete: США первыми применят ядерное оружие

Ura.Ru

Несмотря на опасения и предостережения Запада, первыми ядерное оружие применят США, а не Россия. Об этом пишет турецкое издание Dikgazete.

СМИ: США первыми нажмут "красную кнопку"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Можно быть уверенным: красную кнопку нажмут американцы, а не русские», — пишет турецкое издание.

Dikgazete аргументирует это тем, что именно США, применили первую в мире атомную бомбу в 1945 году, а также тем, что холодную войну, по их мнению, начала Америка.

«Сегодня все спорят о том, что Владимир Путин нажмет „красную“ кнопку для применения Россией ядерного оружия, а о реальной угрозе опять забывают», — добавило издание.

Ранее пресс-секретарь администрации американского президента Карин Жан-Пьер заявила, что США не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Однако она также отметила, что Америка очень серьезно относится к любому ядерному оружию. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия не будет увлекаться ядерной риторикой.

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